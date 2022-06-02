Москва, 2 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Глава JP Morgan более всего обеспокоен не тем, что на мировом рынке сырья и продовольствия начинаются перебои, цены продолжают стремительный рост, а в ряде развитых стран намечается рецессия. Его больше всего волнует начатое ФРС США ужесточение монетарной политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Мало того, что регулятор начал повышать учетную ставку, которая несколько лет удерживалась на минимальном значении, так он еще и планирует распродажу активов со своего баланса, которые скупались в рамках двух больших программ.

Ежемесячно планируется продавать бумаг на 95 млрд долларов. А это преимущественно казначейские облигации США и коммерческие высоконадежные бумаги.

То есть денег на рынке будет становиться меньше, кредитование дороже. Это может существенно сократить обороты финансовых операций, которые как раз и приносят основной доход финансовым гигантам вроде JP Morgan.

Полагаю, этот фактор беспокоит главу компании существенно больше, чем возможный обвал экономики», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инвесторам следует приготовиться к «урагану» в мировой экономике. Соответствующее заявление сделал глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон.

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