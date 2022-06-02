Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM 1602-й военный клинический госпиталь Южного военного округа (Ростов-на-Дону) получил новое оборудование — мощные стерилизаторы для использования в операционных. Об этом 2 июня в своём телеграм-канале сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко («Единая Россия»).

Госпиталь Южного военного округа получил новое оборудование телеграм-канал председателя Законодательного собрания РО Александра Ищенко

Принято решение об оснащении палат новыми сплит-системами и о передаче новой удобной мебели.

Госпиталь Южного военного округа получил новое оборудование телеграм-канал председателя Законодательного собрания РО Александра Ищенко

Госпиталь Южного военного округа принимает пациентов — участников СВО телеграм-канал председателя Законодательного собрания РО Александра Ищенко

«Сегодня здесь на лечении находятся военнослужащие, большинство из которых, как говорят медики, поступили по «актуальной патологии». Если в прошлом году под актуальной патологией подразумевалась ковидная инфекция, то сейчас — это получившие ранения участники специальной военной операции. Здесь современное и наилучшее медицинское оборудование, но самое главное, отличная квалификация военных медиков. Врачи, медсёстры, санитары, волонтёры делают всё, чтобы вернуть ребят к полноценной жизни», — написал Ищенко.

Военнослужащим, находящимся в госпитале на лечении, пожелали крепкого здоровья и как можно скорее пойти на поправку.