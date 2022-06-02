Вашингтон, 2 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Страны ОПЕК+ на встрече 2 июня могут согласиться на увеличение добычи нефти в июле на 600 тыс. баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на источник в ОПЕК+ сообщило агентство Reuters.

ArtseBie Нефть

Собеседник издания отметил, что такая вероятность очень высока.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае страны ОПЕК+ приняли решение о повышении уровня добычи в июне 2022 года на 432 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем до 42,558 млн баррелей в сутки.

Читайте также: В ОПЕК задумались о приостановке участия России в сделке по добычи нефти

Ранее агентство France-Presse сообщило, что Саудовская Аравия, Россия и их союзники на встрече 2 июня, скорее всего, будут и дальше придерживаться курса на небольшое увеличение добычи нефти, невзирая на то, что ЕС ввёл запрет на большую часть российского нефтяного импорта.

Ранее по теме: Названо условие для увеличения Саудовской Аравией добычи нефти