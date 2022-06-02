Ереван, , 15:42 — REGNUM Вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян призвал все оппозиционные силы страны принять участие в митинге на площади Франции в Ереване. Об этом он сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Политик написал, что митинг состоится после внеочередного заседания парламента, инициированного оппозиционными депутатами. Там каждый сможет выразить свою позицию в отношении политики, которую ведёт премьер-министр Никол Пашинян. Чиновникам предлагается выразить своё несогласие с ней.

«Для большинства из них этот шанс ещё есть. Они всё ещё могут избавиться от моральной ответственности за этот позорный процесс сдачи страны врагу, разрушения государственности. Они всё ещё могут отделиться от Никола», — заявил Сагателян.

Он отметил, что на митинге будут объявлены следующие действия протестующих. Они будут зависеть от итогов заседания в парламенте.

Напомним, оппозиционные депутаты парламента Армении объявили заседание на 3 июня. Они вынесли на обсуждение вопросы национальной безопасности, а также вопрос о позиции Еревана к Нагорному Карабаху. Оппозиция хочет, чтобы представители властей подписались под заявлением, что «Арцах никогда не должен быть в составе Азербайджана». Депутаты правящей партии «Гражданский договор» отказались участвовать в заседании.

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