Донецк, , 15:54 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены петербургской делегации в Донецке возложили цветы к Аллее Ангелов детей Донбасса. Об этом находящийся в ДНР губернатор Петербурга сообщил 2 июня на своей странице в соцсети.

Аллея ангелов в Донецке1 t. me/a_beglov

«Было тяжело сдерживать эмоции», — признался он и рассказал о памятнике, находящемся рядом с мемориальной плитой с именами детей, погибших в ходе агрессии Украины против Донбасса.

«Мальчик загораживает собой девочку. Это не образ. В 2014 году во время артиллерийского обстрела 13-летний Кирилл Сидорюк спас младшую сестренку, закрыв своим телом. Кириллу навсегда останется 13», — написал Александр Беглов.

Аллея ангелов в Донецке1 t. me/a_beglov

Напомним, группа специалистов во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым посетила Мариуполь и Донецк. В среду, 1 июня, с руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко было подписано соглашения об установлении побратимских связей между Петербургом и Мариуполем.

В Мариуполе члены петербургской делегации осмотрели объекты, которые подлежат восстановлению при поддержке Петербурга. Среди них — Донецкий академический областной драматический театр (Мариуполь), парк вокруг него, филармония, спорткомплекс.

Кроме того, Александр Беглов посетил в Мариуполе школу на 1200 человек, передал детям подарки — планшеты и письменные принадлежности.

«Порядка 500 детей из Мариуполя приедут на летние каникулы в Петербург. Также ждем выпускников на праздник «Алые паруса». Каждой мариупольской школе будет помогать одна из петербургских», — заявил губернатор.

В Петербурге два детских лагеря — на 180 и 400 мест — уже готовы принять детей из Мариуполя вместе с учителями, и не только летом.

В Донецке Александр Беглов навестил жительницу блокадного Ленинграда Лору Ганич, пригласил ее и других донецких блокадников в Петербург.

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