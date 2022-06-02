Кострома, , 16:22 — REGNUM Прокуратура Костромы требует денежную компенсацию с владельца собаки, покусавшей 12-летнего ребёнка. Иск об этом поступил в Свердловский районный суд Костромы.

Прокуратура Костромской области © Наталья Диева

Инцидент произошёл зимой 2021 года. Животное покусало девочку в парке Победы. В результате нападения ребёнок получил травмы носа, брови, глазного века. Прокуратура считает, что хозяин животного, отпустивший бойцовского пса с поводка, должен компенсировать несовершеннолетней нравственные и физические страдания.

Подобные иски часто рассматриваются городскими судами. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Костромском областном суде, в год от прокуратуры поступает около 10 требований о компенсации морального вреда в пользу детей, пострадавших от нападения животных.

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