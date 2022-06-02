В Костроме за укус собаки требуют 80 тысяч рублей
Кострома, 2 июня, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Прокуратура Костромы требует денежную компенсацию с владельца собаки, покусавшей 12-летнего ребёнка. Иск об этом поступил в Свердловский районный суд Костромы.
Инцидент произошёл зимой 2021 года. Животное покусало девочку в парке Победы. В результате нападения ребёнок получил травмы носа, брови, глазного века. Прокуратура считает, что хозяин животного, отпустивший бойцовского пса с поводка, должен компенсировать несовершеннолетней нравственные и физические страдания.
Подобные иски часто рассматриваются городскими судами. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Костромском областном суде, в год от прокуратуры поступает около 10 требований о компенсации морального вреда в пользу детей, пострадавших от нападения животных.
Справка: часто на детей и взрослых в регионе нападают бездомные животные. По примерным оценкам в области насчитывается около 4 тысячи бездомных собак, при этом в год отлавливается лишь около 300 особей. Действующие частные и государственные приюты для животных в регионе переполнены, в них почти всегда нет мест. Снять часть проблемы могли бы два приюта на 200 мест, расположенные на северо-западе области. На их строительство требуется как минимум 74 миллиона рублей.