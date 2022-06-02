Прага, , 15:39 — REGNUM Нижняя палата парламента Чехии приняла поправку к закону Lex Ukraine, согласно которой, украинские беженцы, не получившие право постоянного проживания в Чешской Республике, больше не будут получать денежное пособие в размере 5000 крон (13 300 рублей). Об этом агентству ČTK сообщил пресс-секретарь министра внутренних дел Якуб Вейнлих.

Со второго месяца пребывания в стране пособие будет выплачиваться только имеющим право постоянного пребывания в стране. При этом они по-прежнему будут обеспечиваться бесплатным проживанием, питанием и средствами личной гигиены. Медицинская страховка для беженцев будет оплачиваться государством не более 150 дней, за исключением детей и пожилых людей.

Такая мера объясняется необходимостью пресечь злоупотребления статусом беженца.

В то же время, как сообщил газете Právo глава полицейского президиума Мартин Вондрашек, за период с 24 февраля по 31 мая МВД Чехии выдало украинским беженцам 361 419 виз временной защиты, при этом 1400 заявителям в визах было отказано.

Причинами отказа чаще всего были наличие второго гражданства (обычно Венгрии), или факт одновременной подачи заявления на получения статуса беженца в другой стране Евросоюза.

Также было отказано тем, кто на момент начала военной спецоперации на Украине находился в Чехии нелегально. По состоянию на 24 февраля в Чехии на легальной основе находилось около 60 000 граждан Украины, передаёт издание novinky. cz.