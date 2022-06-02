Лос-Анджелес, США, 2 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Юристы считают, что проигрыш Эмбер Хёрд в суде против актёра Джонни Деппа по делу о клевете будет иметь негативные последствия для её карьеры. Об этом 2 июня пишет Daily Mail.

Gage Skidmore Эмбер Хёрд

Юрист CBS News Джессика Левинсон предполагает, что Хёрд не сможет сразу выплатить всю назначенную судом компенсацию, из-за чего её будущие доходы могут быть конфискованы. Это означает, что часть зарплаты актрисы от предстоящих фильмов или телешоу будет перечисляться Деппу до тех пор, пока долг не закроется.

Британский эксперт по связям с общественностью Марк Борковски считает, что у Хёрд после проигрыша в суде «нет пути назад в Голливуд». Его слова подтвердила консультант по управлению репутацией Александра Вилья из In House PR: «Карьера Эмбер, похоже, сейчас в кризисе. Произошедшее напугает крупные голливудские студии».

ИА REGNUM напоминает, что 1 июня 2022 года суд признал Эмбер Хёрд виновной в клевете на Джонни Деппа. Актрису обязали выплатить бывшему мужу компенсацию в размере $15 млн.