Москва, 2 июня, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Известный музыкант Юрий Лоза раскритиковал работу телеведущего Ивана Урганта на передаче «Вечерний Ургант». Об этом сообщил портал CT News 2 июня.

Цитата из к/ф «Елки новые». реж Жора Крыжовников, Дмитрий Киселёв, Александр Карпиловский. 2017. Россия Иван Ургант

«Ваня Ургант, ну, раз в месяц обязательно вспоминает Лозу в негативном ключе. Ну, якобы шутит. Он же не сам шутит. Там сидит команда юмористов, которыми пишутся все эти шутки. Ваня их озвучивает, он же не думает о том, что он там говорит», — заявил артист. Помимо этого, Лоза заверил, что Ургант выступал с заранее написанными шутками и на шоу «Прожекторперисхилтон», ведущим которого он был в начале 2010-х годов.

Напомним, что в конце февраля 2022 года телешоу «Вечерний Ургант» пропало из эфира Первого канала. Судьба проекта остаётся неизвестной до сих пор, однако в Сети активно ходят слухи о его закрытии.