Москва, 2 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. На ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде был представлен проект «Цифровой двойник» Москвы. Об этом 2 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В основе проекта лежит трехмерная фотограмметрическая модель Москвы, созданная за счёт снимков, сделанных под разным углом. В общей сложности для реализации цифровой копии города было использовано 16 млн аэрофотоснимков. Виртуальная карта отображает свыше 3,2 тыс. квадратных километров территории столицы.

«Такие проекты, как «Цифровой двойник», помогают планировать развитие города и постоянно повышать качество жизни. Благодаря высокоточной трехмерной карте можно заранее понять, как тот или иной объект впишется в существующую инфраструктуру и архитектурный облик местности, как обеспечить транспортную доступность и так далее. Система позволяет проанализировать каждый шаг до мельчайших деталей», — сказала Сергунина.