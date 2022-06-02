Москва, , 15:37 — REGNUM Инициатива президента России Владимира Путина вернуть советское почетное звание «Мать-героиня» ориентирована на реализацию нескольких целей, заявила корреспонденту доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Нина Ватолина. Слава матери-героине! 1944

«Во-первых, поддержку семьи и материнства в стране. Во-вторых, повышение уровня жизни населения.

Пока задача роста рождаемости в России полностью не решена. Многочисленные пособия, предоставляемые семьям привели к неожиданному результату: росту числа многодетных семей на фоне снижения общей рождаемости (около 20% детей рождается в многодетных семьях).

Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей в России вырос за три последних года с 0,33 до 0,37. В некоторых субъектах (Тува, Чечня, Ингушетия) он превышает 1,05.

Выплата 1 млн рублей женщинам, удостоившиеся почётного звания, безусловно, будет подспорьем многодетным семьям», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 1 июня поддержал предложение возродить звание «Мать-героиня».

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