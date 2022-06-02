Кемерово, , 15:37 — REGNUM В Новокузнецке после аварии энергетики разработали схему резервного электроснабжения от подстанции «Степная». Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

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«Необходимо выполнить большой объём работ для создания временной схемы и запитывания всех потребителей. Для этого понадобится больше времени, чем планировалось ранее, — написал он в своём телеграм-канале. — По предварительной информации — к 22:00».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новокузнецке тракторист оставил без света сотни домов и десятки объектов.