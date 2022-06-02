Мадрид, 2 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Немецкий защитник Антонио Рюдигер перешёл из лондонского «Челси» в мадридский «Реал». Об этом 2 июня сообщается на сайте испанского клуба.

Мадридский «Реал»

Отмечается, что 29-летний футболист подписал с «Реалом» контракт, который рассчитан на четыре сезона. 20 июня клуб проведёт официальную презентацию Рюдигера в качестве игрока «Реала».

Рюдигер выступал за «Челси» с 2017 года. В составе английского клуба он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также Кубок Англии.