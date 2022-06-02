Москва, 2 июня, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Украинский криминальный авторитет задержан сотрудниками Росгвардии в Запорожской области и в данный момент его проверяют на причастность к деятельности службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Rosguard.gov.ru Росгвардия

«В Запорожской области спецназовцы Росгвардии задержали украинского криминального авторитета», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при задержании оказывал сопротивление, однако его обезвредили и в данный момент ведется проверку причастности задержанного к деятельности СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что попытки контрнаступления украинских военных по ряду направлений в Донецкой Народной Республике не увенчались успехом.