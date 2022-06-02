Казань, , 15:33 — REGNUM К западным районам Татарии в предстоящие сутки подойдет атмосферный фронт — местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом 2 июня сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Капли дождя в луже diego torres

В ночь на 3 июня осадки в республике маловероятны, температура воздуха составит +10…+15 градусов. Днем и вечером ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах усиление ветра до 15-18 м/с, днем потеплеет до +24…+29 ˚С.

В субботу, 4 июня, под влиянием атмосферных фронтов прогнозируются дожди, грозы и ветер порывами до 15-20 м/с. Ночью воздух прогреется до +12…+17 ˚С, днем — около 25 градусов тепла.

Ночью 5 июня грозовые дожди пройдут на востоке республики. Днем сохранится вероятность небольшого дождя. Температурный фон составит ночью около +15 ˚С, днем — не выше +25 ˚С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области 3 июня прогнозируется желтый уровень погодной опасности. В регионе ожидается аномальная жара, сильный ветер, гроза, возможен град.

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