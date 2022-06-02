Брюссель, , 15:33 — REGNUM Власти Венгрии настаивают, чтобы Евросоюз оставил им право на покупку продукции из российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Источник рассказал, что при обсуждении шестого пакета санкций Евросоюза представители Венгрии настаивают на сохранении права покупки российских нефтепродуктов. Другим условие стало требование об исключении патриарха Московского и всея Руси Кирилла из санкционного списка.

«Они просят исключить патриарха Кирилла из санкционного списка шестого пакета санкций, обозначая, что не дадут добро, пока имя патриарха не будет исключено из списка», — цитирует агентство слова источника.