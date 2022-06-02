Белгород, 2 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Состояние троллейбусов, контактной сети и тяговых подстанций в Белгороде критическое, заявил 2 июня на пресс-завтраке для журналистов мэр города Антон Иванов.

Ilya Plekhanov Троллейбус

На поддержание этого вида общественного транспорта, а тем более его реновацию, по словам мэра, требуются миллиарды рублей. Содержать троллейбусный парк стало экономически нецелесообразно, поэтому все троллейбусные маршруты в Белгороде в скором времени закроют.

В социальных сетях водители троллейбусов и обслуживающий персонал опубликовали уведомления о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата. Трудовые договоры будут расторгнуты 3- августа 2022 года, сотрудникам предложили трудоустроиться в «Единой транспортной компании» на других должностях или уволиться.