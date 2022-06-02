Уфа, , 15:41 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в сфере организации детского отдыха подписано в Башкирии между АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» и белорусским ОАО «МАЗ». Об этом 2 июня сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Детский лагерь «Манжерок» Горно-Алтайский педагогический колледж gapc.org.ru

Сообщается, что соглашение было подписано на IV Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022». Оно направлено на сотрудничество Белоруссии и Башкирии в сфере организации детского отдыха.

«В последнее время между Башкирией и Белоруссией все активнее развиваются деловые отношения, что является положительной тенденцией для туризма региона. В этом году делегация представителей туристической отрасли Башкирии побывала с ознакомительным визитом в Белоруссии. Наши туроператоры высоко оценили турпотенциал гостеприимных соседей и развитый внутренний туризм. Нам в свою очередь тоже определенно есть, что показать гостям», — приводит пресс-служба слова директора АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслана Юнусова.

Отмечается, что предметом соглашения стала организация и обеспечение отдыха детей в возрасте от 14 до 16 лет в детских оздоровительных лагерях Белоруссии и Башкирии в 2023 году.

Документом предусматривается согласование и утверждение до 1 ноября 2022 года определенных мест отдыха, дат, составов отдыхающих и подробную программу с культурными и экскурсионными мероприятиями.