Оренбург, 2 июня, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В Оренбурге по требованию областной инспекции госохраны объектов культурного наследия приостановлен снос старинного особняка, известного как дом с пятью ангелами. Инспекция совместно с прокуратурой проводит внеплановую проверку. Об этом сообщает orenburg. media.

пресс-служба администарции Оренбурга Дом с ангелами

Собственник снёс большую часть здания. Остался только фасад. Он выполнен из мозаики битой посуды и был украшен лепниной из пяти ангелов. В мэрии ранее заявили, что дом будет разобран и восстановлен.

Особняк не относится к объектам культурного наследия, но расположен в зоне регулирования застройки объекта культурного наследия — здания бывшего авиаучилища, знаменитого своим выпускником Юрием Гагариным. Собственник дома с ангелами должен согласовывать снос или разбор объекта с госинспекцией.

«Все работы по разбору здания сейчас приостановлены. Это временная мера. Мы дали собственнику два дня на то, чтобы он предоставил нам необходимую документацию — Акты аварийности зданий. В случае непредставления информации — административная ответственность. Мы уже запрашивали эту документацию, но собственник не очень идёт на контакт. В рамках внеплановой проверки теперь он обязан это сделать», — сказала начальник областной инспекции госохраны объектов культурного наследия Кристина Летяго.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снос дома, в котором жил известный дипломат Карим Хакимов, вызвал широкий резонанс.