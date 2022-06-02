Бишкек, , 15:31 — REGNUM Следователи генеральной прокуратуры Киргизии выявили коррупционную схему, которую использовали сотрудники службы водных ресурсов при министерстве сельского хозяйства для незаконного обогащения. Об этом сообщили в надзорном ведомстве сегодня, 2 июня.

Взятка Дарья Антонова

В генпрокуратуре отмечают, что в рамках проекта по восстановлению внутрихозяйственной поливной системы власти республики выделили из бюджета более 57,3 млн сомов (около 45,3 млн рублей).

Из них по данному тендеру предусматривалось финансирование в размере 20 млн сомов (почти 16 млн рублей).

По версии следствия, чиновники минсельхоза, госстроя и сельской администрации Ат-Башинского района получили «откат» в размере 2 млн рублей (около 1,6 млн рублей) или 10% от суммы тендера за то, что присудили частной фирме победу на конкурсе по выбору подрядчика на реабилитацию ирригационной системы.