Лондон, 2 июня, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Запад три месяца ведёт с Россией экономическую войну, и Россия выигрывает. Об этом заявил в статье редактор-экономист британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По его словам, Запад ввёл санкции против России, так как счёл их лучше бездействия или военного вмешательства в ситуацию на Украине. Но оказалось, что ограничения работают не так, как задумывалось. Газ и нефть, которые экспортирует Россия, только выросли в цене.

«Прошло уже три месяца с тех пор, как Запад начал свою экономическую войну против России, и она идёт не по плану. Наоборот, дела идут очень плохо», — говорится в статье.

Россия, добавил Эллиотт, получает достаточный для продолжения военной операции объём средств. Торговый баланс — отношение стоимости экспортированных товаров к стоимости импортированных — увеличился.

Кроме того, нефть стала стоить дороже на мировом рынке после того, как ЕС анонсировал частичный запрет на поставки из России. Так Кремлю обеспечили очередную финансовую удачу.

При этом поставки нефти из России в Китай заметно выросли, а Европа только постепенно отлучается от потребления российских энергоресурсов. В то же время в Великобритании зафиксирована рекордная инфляция, подскочили цены на бензин. Западные экономики страдают от стагнации и инфляции, а рубль стоит на прочных позициях благодаря государственному контролю.

Экономист полагает, что в западных странах будут расти и кредитные ставки, и безработица. Заметнее всего это будет в ЕС, в большей степени зависимом от российского газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 31 мая лидеры стран ЕС договорились постепенно вводить эмбарго на импорт российской нефти.

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