Афины , 2 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Заместитель министра Национальной обороны Греции Никос Хардалиас вместе с делегацией отправился на переговоры в Армению. Об этом он сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Хардалиас написал, что его пригласил замминистра обороны Армении Карен Брутян. Визит продлится в течение 2 и 3 июня. Планируется встреча с главой минобороны республики Суреном Папикяном и министром высокотехнологической промышленности Робертом Хачатряном.

«Во ходе двухдневного пребывания я буду иметь честь посетить Музей геноцида армян, где возложу венок к памятнику жертвам геноцида, а также военный университет имени Саркисяна, национальный университет оборонных исследований», — отметил Хардалиас.

Он также сообщил, что планируется встреча с Католикосом всех армян Гарегином и представителями греческой общины.