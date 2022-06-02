Новосибирск, , 15:29 — REGNUM В Новосибирске на оздоровительную кампанию школьников направят более 98 миллионов рублей из городского и областного бюджетов. Об этом сообщили в мэрии.

Летний лагерь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В системе среднего образования Новосибирска учатся более 200 тысяч детей. Мы готовы обеспечить различными видами отдыха в этот летний период 150 тысяч ребят, — прокомментировал мэр города Анатолий Локоть. — На это будет направлено 98 миллионов рублей: 66 миллионов выделяет бюджет города, и областной бюджет нам помогает в этой части — выделяет 32 миллиона рублей».

Он уточнил, что в собственности муниципалитета — восемь загородных детских лагерей. В них за лето отдохнут около 9 тысяч школьников. Сумма возмещения затрат родителям на приобретение путевки увеличена с 5 тысяч до 7035 рублей.