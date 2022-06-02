Донецк, 2 июня, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Попытки контрнаступления украинских военных по ряду направлений в Донецкой Народной Республике не увенчались успехом. Об этом 2 июня в эфире Первого канала сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

U.S. Army Europe ВСУ

Он уточнил, что ВСУ пытались атаковать в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки. Однако эти попытки были подавлены.

«Они провалились. Противник понёс большие потери на этих направлениях», — добавил Басурин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир батальона «Спарта» Донецкой Народной Республики Артём Жога заявил, что для прекращения обстрелов города Донецка необходимо вытеснить украинских оккупантов с территории всей Донецкой Народной Республики, а ещё лучше «вытеснить их до польской границы». По его словам, необходимо полностью уничтожить всю украинскую группировку войск, чтобы обеспечить мир в Донбассе.

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