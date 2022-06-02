Москва, 2 июня 2022, 15:26 — REGNUM Мировая экономика переживает время дисбаланса между уровнем процентных ставок и величиной инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г. В. Плеханова, Денис Домащенко.
Как сообщало ИА REGNUM, глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон дал совет инвесторам приготовиться к «урагану» в мировой экономике.
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