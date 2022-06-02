Москва, , 15:26 — REGNUM Мировая экономика переживает время дисбаланса между уровнем процентных ставок и величиной инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г. В. Плеханова, Денис Домащенко.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Очевидно, что рост доходности облигаций будет бить по банковским балансам.

Поэтому основной вопрос, что и как будут делать денежные регуляторы в процессе нормализации денежно-кредитной политики. Многие фонды, в том числе пенсионные будут испытывать трудности.

На мой взгляд, самая главная задача — убрать инфляционный фактор на рынке энергоносителей и продовольствия, тогда и на финансовом рынке ситуация будет более менее тревожная», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон дал совет инвесторам приготовиться к «урагану» в мировой экономике.

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