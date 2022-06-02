Москва, 2 июня, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Мировая экономика переживает время дисбаланса между уровнем процентных ставок и величиной инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г. В. Плеханова, Денис Домащенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Очевидно, что рост доходности облигаций будет бить по банковским балансам.

Поэтому основной вопрос, что и как будут делать денежные регуляторы в процессе нормализации денежно-кредитной политики. Многие фонды, в том числе пенсионные будут испытывать трудности.

На мой взгляд, самая главная задача — убрать инфляционный фактор на рынке энергоносителей и продовольствия, тогда и на финансовом рынке ситуация будет более менее тревожная», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон дал совет инвесторам приготовиться к «урагану» в мировой экономике.

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