Москва, 2 июня, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Создатели «Рогов+» нашли замену Елене Летучей, со скандалом покинувшей телепередачу. Об этом 2 июня сообщил портал StarHit.

Мари Боро Елена Летучая

Как сообщает источник, теперь вести телешоу вместе с Александром Роговым будут Екатерина Волкова и Ида Галич. Также ожидается, что в отдельных выпусках проекта будут появляться и другие знаменитости.

Ранее Елена Летучая сообщила об уходе из шоу «Рогов+». По словам телеведущей, создатели не оповестили её об изменениях в концепции и названии проекта, что она расценила как предательство.