Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM В Ростовской области создадут рабочую группу, которая возьмёт на контроль реализацию проекта модернизации трамвайного сообщения в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 2 июня.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Донской губернатор Василий Голубев поручил региональному министерству транспорта и администрации Ростова-на-Дону представить предложения по созданию рабочей группы, её экспертному составу.

ИА REGNUM сообщало, что Министерство транспорта России предварительно одобрило поданную ранее заявку о выделении федеральных средств на модернизацию трамвая в Ростове-на-Дону. Проект, отложенный из-за внешнего санкционного давления и переориентации финансирования, начнут воплощать в жизнь в 2023 году.

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