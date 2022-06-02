Ростов-на-Дону, 2 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Ростовской области создадут рабочую группу, которая возьмёт на контроль реализацию проекта модернизации трамвайного сообщения в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 2 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Донской губернатор Василий Голубев поручил региональному министерству транспорта и администрации Ростова-на-Дону представить предложения по созданию рабочей группы, её экспертному составу.

ИА REGNUM сообщало, что Министерство транспорта России предварительно одобрило поданную ранее заявку о выделении федеральных средств на модернизацию трамвая в Ростове-на-Дону. Проект, отложенный из-за внешнего санкционного давления и переориентации финансирования, начнут воплощать в жизнь в 2023 году.