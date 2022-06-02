Москва, , 16:51 — REGNUM Обнародованы итоги Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуемой при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и национального проекта «Образование».

Олимпиада прошла по 72 направлениям — от журналистики до робототехники. Теперь участников ждет сезон стажировок — уже предложено 370 вакансий от ведущих работодателей страны.

Среди призов — льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов, возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

Организаторы отмечают, что количество участников заключительного этапа выросло по сравнению с прошлым сезоном с 15 170 до 16 917. Выросло и количество дипломантов. Если в четвертом сезоне их было 3881, то в пятом дипломантами стали 4082 участника из 380 вузов. Из них 140 — золотые медалисты, 187 — серебряные, 231 — бронзовые, а также 1282 победителя и 2242 призера.

Поздравляя дипломантов олимпиады, министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что конкурс повышает престиж региональных российских университетов. С 2022 года одним из критериев попадания вуза в известный в профессиональном сообществе рейтинг RAEX стало участие студентов в олимпиаде «Я — профессионал». В него вошли 136 университетов, 29 из которых являются организаторами олимпиады.

«Перед российской системой высшего образования Президентом нашей страны поставлена задача — дать возможность региональным вузам развиваться наряду со столичными. Поэтому приоритетная задача для Министерства науки и высшего образования — создавать условия для развития науки и образования в разных субъектах Российской Федерации. Конкурс «Я — профессионал» этому способствует. Победители олимпиады с удовольствием включаются во внутрироссийскую мобильность и поступают в другие вузы. Это создает хорошее взаимодействие между разными университетами. И чем больше вузов будут включаться в эту работу, тем больше появится возможностей для студентов», — сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Наши участники — талантливые, интересные и неравнодушные люди. Мы стараемся поддерживать их инициативы и начинания. Поэтому в этом году на олимпиаде появилось нововведение: участники некоторых профильных проектов платформы «Россия — страна возможностей», которые являются студентами, смогли попасть сразу на заключительный этап олимпиады, пропустив онлайн-отбор. Чтобы реализовать эту идею, мы перед стартом сезона определили 12 направлений «Я — профи» и пять конкурсов платформы: международный инженерный чемпионат CASE-IN, хакатоны и лекции по искусственному интеллекту, Кубок «Управляй!», а также конкурсы «Мастера гостеприимства» и «Цифровой прорыв».

Новой возможностью воспользовались 170 участников, которые вышли в заключительный этап олимпиады благодаря своим предыдущим успехам. Из них 11 стали дипломантами, а двое — медалистами. Кроме того, многие победители «Я — профи» и других проектов платформы «Россия — страна возможностей» имеют возможность отправиться в бесплатные путешествия по России. Им доступно участие в программе развития туризма «Больше, чем путешествие». И таких путешественников уже 19 180 человек, в том числе 591 представитель «Я — профи». Совсем скоро дипломанты пятого сезона олимпиады тоже смогут бесплатно побывать в разных уголках нашей большой страны», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Одним из победителей V сезона Всероссийской студенческой Олимпиады «Я-профессионал» по направлению «Педагогическое образование (Дошкольное)» стала студентка 3 курса Казанского федерального университета Дарья Соснина.

Как сообщает сайт вуза, она воспользовалась всеми накопленными знаниями и опытом, чтобы преодолеть отборочный этап, проходивший в формате теста, пройти в полуфинал, в котором успешно продемонстрировала свои навыки в составлении и проведении занятия в ДОО, а в финале показала способность креативно и творчески мыслить в процессе демонстрации занятия для дошкольников по изобразительной деятельности.

«Участие в этой олимпиаде позволило мне на многое взглянуть по-новому, и я стала понимать многие вещи гораздо лучше. Площадка «Я-профессионал» дала мне возможность соизмерить свои силы и понять, в каком направлении мне нужно развиваться. Даже если я не стала медалистом в этом мероприятии, я верю, что победы ещё ждут меня впереди» — так Дарья отзывается об участии в «Я-профессионал».

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов заметил, что академическое сообщество проявляет все больше интереса к состязаниям. Он подчеркнул, что в этом году впервые появились дипломанты из 44 новых вузов, 37 из которых — не из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, впервые за 5 лет проведения олимпиады к числу регионов с участниками-дипломантами присоединились Мурманская и Магаданской области.

«Хочется отметить, что в целом число университетов, чьи студенты занимают призовые места, а также ротация вузов, представленных дипломантами и медалистами, увеличились. Если в 2020 году высокие результаты на олимпиаде продемонстрировали студенты из 335 вузов, в 2021-м — из 348, то сегодня мы видим дипломантов в 380 вузах.

Мне, конечно, приятно сообщить, что в этом году Высшая школа экономики на первом месте и по общему числу медалей, и по олимпийскому медальному зачету. Кроме того, впервые для себя Университет ИТМО занял второе место в олимпийском медальном зачете за счет одного участника — Захара Яковлева, который взял рекордное количество медалей — 7», — рассказал Никита Анисимов.

Как сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется при поддержке национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальные лифты для каждого».