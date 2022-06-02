Брянск, 2 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Ливень с градом обрушился 2 июня на Брянск. Фотографиями затопленных дорог делятся пользователи социальных сетей.

65.mchs.gov.ru Ливень

Затопленными оказались десятки улиц, автомобили, а также некоторые магазины. Жители жалуются на работу ливневой канализации.

Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, непогода задержится в области до вечера — до 21:00 ожидается целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, таких как гроза, град и усиление ветра до 15-18 м/с.