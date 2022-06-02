Москва, , 15:22 — REGNUM Переговоры с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллем проведет 3 июня в Сочи президент России Владимир Путин. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Уточняется, что также в переговорах примету участие председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат.

Также указывается, что в ходе переговоров стороны намерены провести обсуждение взаимодействия России с Африканским союзом, и в том числе — политического диалога, а также экономического и гуманитарного сотрудничества со странами континента.

«Имеется в виду также обменяться мнениями по актуальной международной повестке дня и вопросам развития российско-сенегальских отношений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что одной из ключевых задач российской экономики является развитие Северного морского пути.