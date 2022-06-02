Москва, 2 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится в Сочи с президентом Сенегала, председателем Африканского союза Маки Салем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Ожидается, что Саль прибудет в Россию уже сегодня, 2 июня. Завтра в Сочи состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят развитие экономического и политического сотрудничества России с Африканским союзом.

Сенегальского президента сопровождает в ходе визита председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.