Москва, 2 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Инициатива по созданию нового ресурса для проверки водительских удостоверений является следствием комплекса мероприятий по созданию цифрового профиля гражданина и привязки всех документов такого портфеля к его персональному ID, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

Водительское удостоверение

«Известно, что водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность, но может использоваться в качестве замены предъявлению паспорта при получении ряда услуг, в том числе банковских.

Поэтому неудивительно, что именно банки обратились в МВД России с предложением оцифровать и отладить процесс проверки и подтверждения подлинности водительского удостоверения.

Подтверждение подлинности, в свою очередь, будет происходить через портал Госуслуги, что укладывается в логику продолжающегося тестирования решения об идентификации гражданина через ЕСИА при получении любых государственных или муниципальных услуг.

Оцифровка указанного процесса обеспечит сокращение времени банковских служащих на оказание услуг гражданам по денежным переводам, обмену валюты, кредитованию. И на данный момент речь идёт о снятии технического риска при оказании банковских услуг». — пояснила эксперт.

Как сообщало, Минцифры России и МВД создают новый ресурс для проверки выданных водителям удостоверений.

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