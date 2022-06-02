Сочи, Краснодарский край, 2 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Нападающий Дмитрий Воробьёв вернулся из футбольного клуба «Сочи» в «Оренбург». Об этом 2 июня сообщает пресс-служба сочинского клуба.

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«Дмитрий Воробьёв покидает «Сочи». Спасибо за всё, Дима! Успехов в «Оренбурге» и до встречи в новом сезоне!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что у 24-летнего футболиста истёк срок арендного соглашения с «Сочи», который действовал с июля 2021 года.

Воробьёв сыграл за «Сочи» 13 матчей и отдал одну результативную передачу.