Баку, 2 июня, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Азербайджан сможет обеспечивать природным газом армянское население Нагорного Карабаха. Об этом 2 июня заявил журналистам замминистра энергетики Азербайджана Эльтон Солтанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Технически мы к этому готовы. Если будет принято решение, то мы можем обеспечить подачу газа в считанные часы», — сказал Солтанов.

Он добавил, что за азербайджанский газ нужно будет платить меньше, чем сейчас платят в Нагорном Карабахе. Министр также подчеркнул, что Баку считает жителей этой республики азербайджанскими гражданами.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее выдвинул пять принципов для заключения мирного договора с Арменией. Среди них — взаимное признание «территориальной целостности», что фактически означает признание Нагорного Карабаха азербайджанской территорией.