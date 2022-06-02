Лос-Анджелес, США, , 15:19 — REGNUM Актриса Джада Пинкетт-Смит, жена актёра Уилла Смита, впервые высказалась относительно скандала с участием её мужа и комика Криса Рока. Об этом 2 июня пишет Daily Mail.

Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит (сс)

Актриса призналась, что надеется на примирение мужа и комика Криса Рока после пощёчины на премии «Оскар-2022». «Я очень надеюсь, что у этих двух умных, способных мужчин будет возможность исцелиться — обсудить это и примириться», — говорит Пинкетт-Смит.

ИА REGNUM напоминает, что на 94-й церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит вышел на сцену и ударил Криса Рока. Причиной пощёчины стала шутка комика в адрес короткой причёски жены актёра, которая страдает от алопеции.

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