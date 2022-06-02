2 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 15:47 — REGNUM Заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится после Петербургского экономического форума (ПМЭФ), который закончится 18 июня 2022 года, однако на сегодняшний день точной даты пока нет, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«У какой ещё страны есть похожий формат общения президента со своим народом?» — интересуется Dmitriy R.

Многие пользователи заметили, что только российский президент, в отличие от других мировых лидеров, позволяет себе общаться с населением напрямую, минуя разного рода препятствия, выстраиваемые его окружением.

«Блин, все же очень здорово, что у нас есть подобное мероприятие, на котором президент разговаривает с людьми и отвечает на различные вопросы», — написал Кирилл В.

«А есть ли подобный формат в других странах? Разве Байден выходил на прямую связь со своим народом? Ну хоть раз? Мне вот что-то подсказывает, что нет. Потому что только у нас уделяется такое внимание гражданам», — подметил Лев М.

Президент США Джо Байден (сс) EJ Hersom

Часть людей указывает на то, что Запад, представлявшийся некогда в наших глазах как образец демократии и свободы слова, нынче раскрыл свой истинный лик, поэтому нет ничего удивительного, что на Европу и США надвигаются всевозможные социальные и экономические кризисы.

«Уже больше десяти лет Путин так много общается с народом, а Европа и США всё не могут прийти к подобному формату. Результат мы видим — катастрофическое падение уровня жизни на Западе в связи со всевозможными энергетическими и продовольственными кризисами. И всё это из-за недальновидных действий местных властей, которые поставили свои амбиции выше интересов народа», — считает Данил М.

Некоторые комментаторы отмечают, что российскому президенту явно будет что рассказать своему народу.

«Ждём! Это как раз таки будет самая интересная прямая линия, потому что сейчас мы как никогда интересуемся тем, в каком направлении будет двигаться наша страна и что будет со всем миром в будущем», — отметила Виктория Г.

«На самом деле, накопилось очень много вопросов о будущем России. Президент, я надеюсь, ответит на все эти вопросы», — пишет Александр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что формат прямой линии позволяет президенту прорваться сквозь своё окружение напрямую к людям, чтобы своими глазами увидеть, как дела обстоят.

«Благодаря общению с населением президент не находится в вакууме, который в обязательном порядке выстраивает его окружение. Это распространённое явление, которое преследует лидеров всех стран, поэтому очень хорошо, что Путин понимает пагубность этого», — указывает Марат П.

Прямая линия с Владимиром Путиным kremlin.ru

Нашлись и те, кто отмечает, что грядущая прямая линия станет уже общением президента России со всем миром.

«Уверен, что в этот раз Путина уже весь мир смотреть будет. Чую, что он что-то важное скажет во внешний мир, к примеру, о том, как теперь всё будет на планете устроено», — предполагает Юркен Ю.

Напомним, 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости о том, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится после Петербургского экономического форума, однако на сегодняшний день точной даты пока нет. Отмечается, что Петербургский экономический форум стартует 15 июня 2022 года и будет длиться на протяжении четырёх дней.