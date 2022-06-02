Москва, , 15:17 — REGNUM Ситуация с ростом цен на кондитерские изделия и сужение ассортимента переориентирует российских потребителей на домашнюю кулинарию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Кондитерское производство Yarregion.ru

«Российские кондитеры и хлебопеки на протяжении последних двух лет испытывают проверку на прочность. Если в 2020 году доход компаний, производящих какао, шоколад и сахаристые кондитерские изделия вырос на 12%, а рост доходов привёл и к росту чистой прибыли, то сейчас совершенно иная картина. С рынка массово уходят иностранные производители. Дорожают сахар и растительное масло. Восстановление прежних объёмов экспорта возможно только при замене международных брендов, что потребует высоких маркетинговых затрат», — сказала Лебединская.

Она также подчеркнула, что кондитерские изделия — эластичный товар, это означает, что оборот торговли прямо пропорционален доходам населения.

«К примеру, при их росте на 1% оборот в сегменте увеличивается на 0,9%, — сказала Лебединская. — Такая динамика цен на торты и пирожные уже ориентирует домохозяек на домашнюю кулинарию. Эти изменения не могут не сказаться на рынке. Цены будут расти, ассортимент оптимизироваться».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в России производство кондитерских изделий в январе–апреле 2022 года упало почти на 3,5%.

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