Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 112 человек, после COVID-19 вылечились 83 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 июня.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи заражения подтверждены в 26 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (29), Таганроге (десять), Батайске (девять), Шахтах (семь). Более 43% заразившихся — люди старше 66 лет, 4,5% — дети.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался ещё 82-летний мужчина.

Всего в Ростовской области подтверждено 376 765 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 364 765 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 932 человека.