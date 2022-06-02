Москва, 2 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В апреле прошлого года сокращение ВВП России в годовом выражении составило 3%. Об этом 2 июня заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам на брифинге.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Оценка сокращения ВВП — это 3%. Это апрель этого года к апрелю прошлого года. Повлияли в первую очередь ограничения в логистике, мы это видим по оптовой торговле и транспорте. Промышленность оказала более устойчивой к этим процессам, запустился процесс адаптации, но тем не менее минус 1,6%», — заявил Решетников.

По его словам, в будущем при сохранении пониженного спроса в экономике ожидается также и сокращение инвестиций, поэтому исторический минимум безработицы (4%), «не должен нас обманывать».