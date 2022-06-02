Санкт-Петербург, 2 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Представители всех правоохранительных органов Санкт-Петербурга под руководством оперативного штаба Национального Антитеррористического комитета 1–2 июня провели тактико-специальное учение «Метель — 2022».

Дарья Драй ИА REGNUM УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ходе учебного мероприятия отрабатывалось взаимодействие силовых ведомств на случай террористического акта на объекте массового пребывания людей, сообщили 2 июня в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«По легенде учений группой условных вооруженных террористов предпринята попытка захвата заложников на одном из спортивных объектов города. В результате реализованного оперативным штабом комплекса мероприятий условные террористы обнаружены и нейтрализованы, заложники освобождены», — рассказали в УФСБ о ходе учения.

Организаторы тренировки сделали вывод об эффективности взаимодействия подразделений региональных силовиков при предотвращении и пресечении терактов.