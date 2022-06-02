Москва, , 15:15 — REGNUM Очередное падение биткоина связано с монетарной политикой ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

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«Для биткоина это не первое падение более чем на 5%. Сегодня это связано с текущей монетарной политикой США. ФРС закончила политику количественного смягчения, и это тут же отразилось на фондовом рынке, — сказала Скрыль. — Акции большинства компаний потеряли позиции и ушли в красную зону, за ними же последовал биткоин. Также инвесторов пугает надвигающаяся рецессия. Но в ближайшей перспективе при растущей инфляции и отрицательных реальных ставках биткоин может выступить тем цифровым «золотом», который даст игрокам на крипторынке желаемую доходность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Михайлов заявил, что цена биткоина падает из-за ожиданий ускоренного повышения ставки ФРС США.

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