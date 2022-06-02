Донецк, 2 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Михайловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:40 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли город Енакиево в Донецкой Народной Республике из гаубиц М777 калибра 155 мм натовского стандарта.