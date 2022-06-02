Москва, , 15:13 — REGNUM Если действия Федеральной резервной системы США, направленные на борьбу с инфляцией, будут вялыми, то инфляция в Америке продолжит расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Глава ФРС США Джером Пауэлл (сс) Federalreserve

«Продолжит ли расти инфляция в США, зависит от степени решительности действий ФРС, поэтому предсказать какие-то конкретные показатели, на которых этот рост остановится, невозможно, — сказал Хестанов. — Рецепт борьбы с ростом инфляции, повторюсь, хорошо известен, но найдется ли у нынешних руководителей ФРС мужество повторить действия Волкера (резкое повышение ставки — прим. ИА REGNUM) – вопрос открытый. Раньше руководитель ФРС был настолько независим, что спокойно принимал решения, которые меняли президентов. Способны ли на такое нынешние, не уверен. Если действия по ужесточению денежно-кредитной политики будут вялыми, инфляция в США продолжит расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хестанов объяснил, рискуют ли США снова оказаться в стагфляции 1970-х годов.

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