Иваново, , 15:12 — REGNUM Скончался заслуженный военный лётчик России, кавалер орденов «За военные заслуги», «Почета» и Красной Звезды, гвардии генерал-майор авиации Александр Ахлюстин, об этом 2 июня сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Александр Ахлюстин Пресс-служба правительства Ивановской области

Соболезнования семье, коллегам, сослуживцам и друзьям лётчика выразил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

« Жизненный путь Александра Владимировича Ахлюстина — пример воинской доблести, патриотизма и беззаветного служения Отечеству. Воспитанный в офицерской семье он избрал для себя благородное призвание защитника Родины. Проходил службу на различных должностях — от помощника командира корабля до начальника Центра боевого применения и подготовки летного состава Военно-транспортной авиации в Иванове, — проявил себя талантливым летчиком и грамотным, решительным руководителем. Мужество, отвага и храбрость Александра Ахлюстина не только заслужили глубокое уважение и почтение, но и стали примером для российских бойцов, которые сегодня защищают мирное население, отстаивают интересы страны», — говорится в некрологе.

Александр Ахлюстин также избирался депутатом Ивановской областной думы, занимался вопросами патриотического воспитания, встречался со школьниками, студентами и волонтерами, высказывал свои предложения по развитию региона и города Иваново.