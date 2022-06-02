Донецк, 2 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли город Енакиево в Донецкой Народной Республике из гаубиц М777 калибра 155 мм натовского стандарта, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Sleepyr00t Гаубица М777А2

«В Енакиево двое гражданских получили ранения тоже в результате обстрела из новых систем — гаубиц 155 мм натовских стандартов», — сказал он в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике артиллерия вооружённых формирований Украины обстреляла Енакиево, в результате были ранены два мирных жителя.

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