Москва, , 15:11 — REGNUM Если финансовые власти США не будут ничего предпринимать для борьбы с инфляцией, то Америка рискует снова оказаться в неприятной ситуации стагфляции 1970-х годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Логотип ФРС США Kurtis Garbutt

«В Америке есть очень простая закономерность: если в предвыборное время экономика переживает спад, то действующий президент наверняка теряет власть, как и его партия, — сказал Хестанов. — Именно политические последствия мешают ФРС решиться на ужесточение денежно-кредитной политики. Пока, судя по довольно низким показателям безработицы в США, влияние инфляции на экономику довольно умеренное. Но если долго ничего не предпринимать, есть высокие шансы повторить крайне неприятную стагфляцию 1970-х годов. Это ситуация, когда высокая инфляция сочетается с низкими, часто отрицательными, темпами роста и высокой безработицей. Такое положение чревато социальными потрясениями, это наблюдалось в свое время в Германии («Немецкая осень»), Италии и Франции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хестанов объяснил, какими рисками будет сопровождаться рост инфляции в США.

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