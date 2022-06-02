Тбилиси, , 15:10 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня, 2 июня, не будет принимать участие в заседании Тбилисского городского суда. Об этом журналистам сообщил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«К сожалению, состояние здоровья Михаила Саакашвили не улучшается, а ухудшается, и, как вы знаете, у нас идет обследование», — сказал юрист.

Садзаглишвили отметил, что судья предложила экс-президенту дать показания, оставаясь в больнице. На это Саакашвили тоже ответил отказом.

«Он готов продолжать участвовать в будущем, как только позволит его состояние здоровья. Но, к сожалению, мы не приближаемся к этому моменту», — сообщил адвокат.

Стоит отметить, что на сегодня запланировано заседание по делу о незаконном пересечении Саакашвили грузинской госгранцы. По версии следствия, его ввезли в страну в конце сентября 2021 года в контейнере с молочной продукцией через порт Поти. Экс-президент несколько раз выступал на судебных заседаниях и каждый раз это были политические заявления. На вопросы суда он отказывался давать ответы, ссылаясь на плохое самочувствие.